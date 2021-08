Meisje (3) komt om bij ongeval op kermis in Merchtem, bestuurder werd vermoedelijk onwel

autosport SRT en Soulet zetten België op de kaart in het Europese GT4-kampioen­schap

3 augustus De comeback van Brusselaar Maxime Soulet in de Europese GT-racerij dankzij SRT is zonder meer goed verlopen. De ex-fabrieksrijder van Bentley werd voor de Belgische manche van de GT4 European Series op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps de teamgenoot van de jonge Italiaanse belofte Luca Bosco in de Mercedes-AMG GT4. Het duo scoorde op Belgische bodem twee tweede plaatsen in de categorie Pro/Am en daarmee blijven Luca Bosco en SRT in de running voor het eindpodium in de Europese GT4-serie. Bosco is nu tweede in het kampioenschap.