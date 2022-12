Marleen Nelis (58) schrijft boek: “Over hoe je als ouder van getalenteerde sporters gelukkig blijft”

“Ik heb dit boek geschreven omdat mijn verhaal het verhaal is van veel ouders die een kind hebben met sporttalent”, zegt Nelis. “Met mijn boek belicht ik een nieuw perspectief op sporten, winnen en coachen. Ik bundelde mij ervaringen, inzichten en kennis als ervaringsdeskundige, psycholoog en emotiecoach samen in een eigen 3-Gouden-G aanpak (Gelijkwaardig-Gebalanceerd-Geluk). In het eerste deel gaat het vooral over mijn levenslange passie voor sport, mijn eigen ervaringen als topsporter en het onvoorwaardelijke engagement voor mij dochters. In het tweede deel worden de kennis en inzichten samengevoegd in de wetenschappelijk onderbouwde Gouden 3-G aanpak met de negen cruciale bouwstenen die ik zelf ontwikkeld heb. Hiermee hoop ik naast sportouders ook coaches en de sportwereld in het algemeen te inspireren vanuit een nieuwe invalshoek. Wat als het sporttalent van je kind(eren) je leven beheerst? Als je er alles voor over hebt om hen te helpen succesvol te worden in hun sport? Als hun passie jouw passie wordt, of omgekeerd? Hoe behoud je een gezond evenwicht tussen presteren en spelen in een wereld van competitie en concurrentie? In het boek geef ik concrete tips en adviezen voor ouders van kinderen met sporttalent om het beste uit hun kind te halen, zodat het zijn volste potentieel benut, in de sport en in het leven. Omdat sporttalent nooit ten koste van geluk mag gaan.”