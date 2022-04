Man twee keer door lint tegen vriendin: “Moet zich laten behandelen”

Na een familiefeest kwam het op 14 juni tot een aanvaring met zijn vriendin. Er vielen slagen en ze bleef achter met een gebroken neus en oogkas. “Ik heb enkel een duw gegeven”, was zijn uitleg tegen de politie. Het parket, hierin gevolgd door de rechter, geloofde hier geen snars van. “Van een duw loop je niet dergelijke verwondingen op hoor”, klonk het. Bovendien moest de politie in dezelfde periode nog een tweede keer langskomen. Ook nu had hij onder invloed van alcohol en drugs geweld gebruikt tegen zijn vriendin. “Ik wil best geloven dat meneer een goede gast is maar drugs en drank halen het slechtste in hem naar boven”, aldus het parket dat daarom als probatievoorwaarde voorstelde dat hij zich intensief liet behandelen tegen zijn kwelduivels. De rechtbank was het hier mee eens en legde dezelfde probatievoorwaarden op.