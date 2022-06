Man slaat liefdesrivaal ziekenhuis in...en verplicht ex om hem er een passend excuus voor te geven

De ex-vriendin van de beklaagde had een afspraakje met een kennis. De man zou haar op 22 augustus 2020 thuis ophalen en daarna zouden ze iets gaan drinken. Haar ex-vriend, met wie ze nog steeds veel contact had, kreeg hier oren van en besloot hier een stokje voor te steken. Hij zag de man in zijn wagen zitten en deelde, eens de ruit naar beneden ging, enkele fikse vuistslagen uit. Pas toen het slachtoffer begon te toeteren stopte de beklaagde met het geweld. De man bleek zijn neus, kaken en enkele tanden gebroken te hebben.

Verkrachting

Op weg naar het ziekenhuis kreeg hij plots een berichtje van zijn ‘date’ met erin de beschuldiging dat hij haar zou verkracht hebben’. De politie vermoedde al meteen dat de beklaagde haar verplicht had dat verhaaltje op te hangen zodat hij zijn geweld kon uitleggen. “Alleszins, er is geen enkele indicatie dat zij het slachtoffer is geworden van een verkrachting. Het slachtoffer heeft haar niet eens gezien toen”, aldus het parket bij de behandeling van het dossier. Omdat de man al meermaals veroordeeld werd besloot het parket een effectieve celstraf van 18 maanden te vorderen. Zelf hield hij ter zitting vol dat hij zijn ex verdedigd had na de verkrachting. “Ik had misschien niet zoveel moeten slagen maar toch verdien ik geen straf”, klonk het. De rechter was het hier niet mee eens en gaf hem tien maanden cel.