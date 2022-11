Man lokt botsing uit...om vervolgens de andere bestuurder af te ranselen: “Opgefokt gedrag”

De man stak vorig jaar een bestelwagen voorbij in het centrum van Merchtem. Hierna ging hij eensklaps bruusk in de remmen. De bestuurder die hij net was voorbijgereden kon een botsing niet voorkomen en een lichte aanrijding volgde. “Op geen enkele manier had hij dit kunnen vermijden”, klonk het erna bij getuigen. De beklaagde stapte hierop uit en stampte de spiegel van de wagen die net was gebotst. “Vervolgens sleurde hij de bestuurder uit zijn wagen en stampte en sloeg hij op hem in”, aldus het parket. Een voorbijganger kwam tussen en de man wandelde richting zijn wagen. Plots keerde hij echter terug om tot twee maal toe zijn agressie bot te vieren. Pas toen nog andere mensen zich ermee bemoeiden reed hij weg. In zijn verhoor had de man een heel andere versie van de feiten in petto voor de politie. “Ik stapte uit waarna hij mij heeft aangevallen. Pas dan heb ik me verdedigd”, klonk het.