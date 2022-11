Maggie De Block zal geen gooi doen naar Merchtemse sjerp: “Ik ben supporter van onze goede en jonge burgemeester”

Dat voormalig minister Maggie De Block geen verkiesbare plaats meer zal innemen in 2024 zal geen gevolgen hebben voor de lokale verkiezingen in Merchtem. “Binnen de partij is het al langer geweten dat ik de lijst niet zal trekken, maar wel zal duwen”, zegt De Block. “Het is dus ook niet zo dat ik mij volledig terugtrek uit de politiek. Op 25 jaar heb ik de lijst drie jaar getrokken en het is nu tijd voor iets anders.” In Merchtem trok ze bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de lijst met de ambitie om haar broer Eddie als burgemeester op te volgen. Ze haalde 1.665 voorkeurstemmen. “Maar ik heb afstand gedaan van mijn mandaat in Merchtem”, gaat ze verder. Hierdoor werd Maarten Mast burgemeester, die 1.091 voorkeurstemmen behaalde. “We hebben een goede en jonge burgemeester en ik denk dat hij wel opnieuw voor de sjerp zal gaan. Alleszins ben ik een supporter van hem.”