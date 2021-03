Luc Asselman, liberale politicus en echtgenoot van Maggie De Block, neemt ontslag na racistische uitspraak in gemeenteraadscommissie Merchtem: "Vuile zwarten”

Tijdens de geheime zitting van de GECERO dinsdagavond werd een punt behandeld over het Vlaams-Brabants beleid over sociale woningen en waar er plaats is om nieuwe sociale woonprojecten te ontplooien. Daarbij was Asselman vergeten dat zijn microfoon nog aanstond. Gezien de vergadering niet werd opgenomen is het niet duidelijk wat hij exact zei. Volgens Groen Merchtem zei hij “dat er geen vuile zwarten meer moeten bijkomen in Merchtem”. Volgens andere bronnen had hij het niet over (vuile) zwarten, maar over ‘marginaal volk’. De vertegenwoordiger van Groen verliet onmiddellijk de online vergadering. Zowel Groen als PRO Merchtem vroegen het ontslag of minstens maatregelen tegen Luc Asselman.