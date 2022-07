Louis De Keersmaecker (85) na drie dagen gezond en wel teruggevonden: “Hij herkende zijn zoon en zei sorry”

Louis vertrok woensdagavond rond 20 uur uit het woonzorgcentrum in het centrum van Merchtem en leek sindsdien in rook te zijn opgegaan. Politie en parket haalden alles uit de kast om de man op te sporen, maar er werd geen enkele aanwijzing gevonden. Inwoners werden zelfs gevraagd om camerabeelden te bekijken en eigen tuinhuisjes en dergelijke te doorzoeken. “Mijn man is zaterdagnamiddag terug naar het woonzorgcentrum getrokken”, vertelt een emotionele Lieve Peeters, schoondochter van de tachtiger. “Hij vermoedde dat zijn vader niet ver kon zijn want een wandelaar was hij sowieso niet. Mijn man ging vervolgens op zoek naar camerabeelden in de buurt, toen hij plots een ziekenwagen en een MUG zag rijden. Niet veel later belde de politie hem op met de mededeling dat zijn vader was gevonden.”