Louis (85) in goede gezondheid aangetroffen, Alain Remue: “Iemand met dit profiel na drie dagen levend terugvinden? Een mirakel”

Merchtem/Groot-BijgaardenLouis De Keersmaecker, de tachtiger die woensdagavond verdween uit woonzorgcentrum Martinas in Merchtem, is zaterdagnamiddag gezond en wel teruggevonden. Het waren agenten van de politiezone AMOW die een schoen zagen en zo op de man uitkwamen. Louis stelt het gelukkig goed. “Hij herkende zijn zoon en zei sorry”, klinkt het bij familie. Commissaris Alain Remue noemt het een klein mirakel: “Man in kwestie moet een enorm sterke beer zijn”.