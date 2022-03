Leerlingen De Plataan krijgen in september een grotendeels ontharde speelplaats

Al in 2019 werd het project van de gemeente Merchtem geselecteerd door het Vlaams departement Omgeving voor een subsidie. “Maar door corona is alles opgeschoven en konden we pas nu starten met een proeftuin”, zegt Jeugdschepen Toon Luypaert (CD&V-plus). “Plant en Houtgoed is hier tijdens de krokusvakantie aan de slag gegaan met het uitgraven van de speelplaats. Concreet gaat het om een stuk van zeven op zeven meter. Enerzijds om te zien hoe diep er gegraven kan worden vooraleer we op eventuele aardgasleidingen botsen en anderzijds om al een proefopstelling te maken. Zo kan nu al onderzocht worden welke materialen het beste waterdoorlatend zijn en waar de kinderen zich het beste bij voelen.”

Publieke tuin

De komende maanden wordt er verder onderzoek verricht. “En dan is het de bedoeling om deze zomer de volledige speelplaats aan te pakken”, zegt Luypaert. “Die werd zo’n twintig jaar geleden aangelegd. Aan de straatzijde, waar momenteel de fietsenstalling staat, gaan we ook ontharden en vergroenen, maar hier zal de ruimte toegankelijk zijn voor iedereen. Kinderen uit de buurt kunnen daar buiten de schooluren dus ook gaan ravotten. In totaal gaan we zo’n zeshonderd vierkante meter ontharden. Ook op de speelplaats van de kleuters en bij het GTSM worden nog enkele kleine ingrepen uitgevoerd.” Bedoeling is dat de speelplaats tegen 1 september volledig afgewerkt is.

Parkeerplaatsen

Nadien wordt er richting straatkant getrokken. “Aan de overzijde van de Stationsstraat zullen enkele parkeerplaatsen verdwijnen om plaats te maken voor meer groen”, gaat het verder. “Ook op de straat zelf worden plantvakken voorzien. Deze werken zullen vermoedelijk wel pas eind dit jaar of begin volgend jaar van start gaan. Alle werken gebeurden en zullen ook verder nog gebeuren in overleg met buurtbewoners, handelaars in de buurt, leerkrachten en leerlingen. Zo bekomen we een project dat door een meerderheid wordt gedragen.”

De totale kostprijs van de werken bedraagt zo’n 340.000 euro, maar daar komt de Vlaamse overheid voor 250.000 euro tussen via een subsidie.