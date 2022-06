Kinderopvang Casa Bambino moet tijdelijk de deuren sluiten na problemen met administratie

Er worden in totaal zo’n 8 kindjes opgevangen bij Casa Bambino, maar bevoegd schepen Lien Casier (CD&V-plus) verzekert dat het niet gaat om ernstige feiten. “We waren zelf heel ongerust wanneer we het nieuws vernamen. De laatste weken hoor je verschillende zaken in het nieuws, dus je weet nooit. Gelukkig gaat het bij deze crèche louter om administratieve problemen. Het sleepte al een hele tijd aan waardoor Kind en Gezin uiteindelijk besloten heeft om de opvang te sluiten. In Merchtem hebben we, zoals in de meeste gemeenten, een groot tekort aan kinderopvangplaatsen. Onze diensten hebben hierdoor meteen contact opgenomen met FERM, die heel wat onthaalouders begeleiden. Zij gaan ervoor zorgen dat de crèche de deuren niet moeten sluiten en opnieuw de doorstart kan maken. Het probleem is puur administratief en FERM kan het op zich nemen om daarvoor garant te staan om het spoedig in orde te zetten. Het is voor haar zo natuurlijk een grote hulp en meerwaarde. Gelukkig gaat het ‘maar’ om de administratie en niet om andere zaken.”