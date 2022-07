Karina doet Merchtemse geuzennaam eer aan met gigantisch standbeeld

MerchtemKiekenfretters. Niet alleen de Brusselaars kregen deze geuzennaam, het is ook een spotnaam voor de Merchtemnaren. En sinds kort staat daar een mooie verwijzing naar in de tuin van Karina Trochs (49) in de Kerkhofstraat. “Al is het vooral een eerbetoon aan mijn gevederde vriendinnetjes, maar het misstaat toch niet in de gemeente van de kiekenfretters”, zegt ze.

Karina verhuisde eind 2020 van een appartement naar een huis met tuintje in de Kerkhofstraat. “Het moment om kippen naar mijn tuin te halen”, zegt ze. “Zelf ben ik altijd al een grote dierenvriend geweest. Vroeger had ik al kippen en ik haalde ooit eens een schildpad in huis omdat ze over straat liep en ik vreesde dat ze overreden ging worden. Ook vogeltjes die ik aantrof en het zichtbaar moeilijk hadden heb ik er al doorgeholpen. En nu met mijn tuin had ik eindelijk terug plaats om kippen te houden. Ze hebben een plekje waar hun hok staat om te slapen en via een smalle doorgang achter het tuinhuis bereiken ze hun ‘speeltuin’ aan de straatkant.”

Maar Karina had nog een andere wens, naast opnieuw dieren houden. “In een tuincentrum had ik een gigantisch beeld van een kip gezien”, zegt ze. “Ook daar was geen plaats voor op mijn appartement, maar nu dus wel. Eigenlijk was het witte beeld niet te koop, maar na lang aandringen heb ik het toch kunnen verwerven. En ik heb het door een schilder naar het evenbeeld van ‘Grijzeke’ laten schilderen. Waarom zij als model? Omdat ze een speciale kop heeft, vind ik. Onlangs heb ik een opendeurdag georganiseerd in mijn tuin waar wel veertig mensen uit de buurt op afkwamen. Zelfs de burgemeester kwam een kijkje nemen. Alle kippen zijn overigens genoemd naar hun kleur, buiten de vijfde. De naam daarvan, Chanel, is een verwijzing naar het parfum. En het grote beeld heb ik ook maar Chanel XL gedoopt.”

Intussen heeft Karina ook al heel wat bijgeleerd over kippen. “Als iemand problemen heeft met zijn of haar kip dan bellen ze naar mij”, lacht ze. “En mijn vijf kippen zullen hier blijven tot ze overlijden. Ik zou het niet over mijn hart krijgen om mijn vriendinnetjes op te eten. Het gaat zelfs zo ver dat ik soms op een stoel bij hen ga zitten en ze op mijn schoot of schouder kruipen.”

