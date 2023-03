Kans op lichte regen en redelijk helder weer in Merchtem vanochtend

Blokkade distribu­tie­cen­trum Delhaize opgeheven: vrachtwa­gens rijden weer uit en personeel weer aan de slag

Het distributiecentrum van Delhaize in Zellik (Asse) is niet meer geblokkeerd, dat bevestigt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver ons. “Sinds donderdagavond rijden er opnieuw vrachtwagens uit naar onze winkels. Ook de nachtploeg is opnieuw aan het werk gegaan. Of er opnieuw sociaal overleg gepland is, kan ik nog niet met zekerheid zeggen. Het belangrijkste is dat het distributiecentrum open is en er weer gewerkt wordt.”