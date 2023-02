Inbreker twee keer gevat dankzij DNA: “Gefrustreerd”

In oktober 2021 werd een inbraak gepleegd in een woning in Merchtem. De dader sloeg daar een raam in en ging er vandoor met verschillende waardevolle spullen. Exact een maand later, op 16 novmber 2021, deed hetzelfde scenario zich voor in Puurs-Sint-Amands. ook daar werd het raam van een woning ingeslagen en ging de inbreker er vandoor met waardevolle spullen. “Op beide plekken had de dader zich echter bezeerd en bloedsporen achtergelaten”, zei het parket. “Op basis van het DNA in die bloedsporen konden we een verdachte identificeren, een Albanese man die al eerder veroordeeld werd voor diefstallen en inbraken. Zijn laatste veroordeling dateert van januari 2022. Ik vorder een gevangenisstraf van 24 maanden.”