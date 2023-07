Huizenprijzen in Merchtem blijven stijgen, appartementen worden goedkoper

Asse vereenvou­digt aanvragen van niet-Bel­gen via onlinefor­mu­lier

Nieuwkomers die geen Belg zijn en nog nooit in België hebben gewoond maar zich hier langdurig willen vestigen kunnen voortaan via de website van de gemeente Asse een procedure opstarten. De dienst Vreemdelingenzaken bekijkt nadien welke aanvraagprocedure mogelijk is.