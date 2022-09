Groen Merchtem vraagt voor elke legislatuur een intentieverklaring “om immocratie tegen te gaan”

Ter herinnering: de reportage ging over de appartementisering van Vlaanderen en de banden die projectontwikkelaars met gemeentebesturen hebben. In Merchtem ligt die situatie nog anders. Terwijl het aantal nieuwe appartementen hoog is, zetelen menen die immo ontwikkelen of ontwikelden in het college. Op vraag van coalitiepartner CD&V werd bij de start van de legislatuur met LVB overeengekomen dat collegeleden geen immo mogen ontwikkelen in eigen gemeente, maar schepen Elpers kwam toch met een nieuw bouwproject. Daarom werd de overeenkomst op papier gezet en ondertekend door alle leden. “Die intentieverklaring is een lichtpuntje”, zegt Berten Van Herp,voorzitter van Groen Merchtem. “Opmerkelijk dat Merchtem in de rangschikking van nieuwe appartementen op de achtste plaatst staat, nog voor kuststeden als Blankenberge en Koksijde. De intentieverklaring zou er vanaf nu bij de start van elke legislatuur moeten komen. We kijken daarvoor naar de Vlaamse overheid die dit bij wijze van een decreet kan opleggen.”