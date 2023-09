PASSIONELE MOORDEN. Kim (40) doodde zijn date Liselotte (32) tijdens eerste afspraakje: “Ik heb haar de kop ingeslaan! Wat zou ge zelf doen?”

Nog nooit eindigde een eerste date zo dramatisch als die zaterdagavond in de herfst van 2017. Alles lijkt voorspoedig te verlopen tussen trucker Kim De Brabanter (40) en zijn date Liselotte De Coninck (32). Tot het licht uitgaat bij de trucker. Daarna raakt hij verstrikt in een web van leugens. Van een discussie over haarextensions tot een blaffende hond. En een dodelijke riem die ‘plots’ rond de nek van het slachtoffer hing.