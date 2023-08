Na 121 jaar komt er einde aan Bakkerij De Vos: “Als je kwaliteit verkoopt, moet je van supermark­ten geen schrik hebben”

Bakkerskoppel Ronny De Vos (57) en Anja Noens (56) zijn aan hun laatste weken bezig in Bakkerij De Vos in het centrum van Droeshout. De zaak werd ooit gestart door de overgrootvader van Ronny, maar opvolging zit er niet meer in. Zelf werkt hij al sinds zijn veertiende in de bakkerij. “Ooit startte ik een bakkersopleiding, maar met vijf staan kijken hoe één iemand werkt was niks voor mij”, zegt hij. Het koppel hoopt wel op een overnemer.