Gemeente wil heel wat voorrangswijzigingen doorvoeren, maar AWV is nog niet overtuigd

Bever “Spaghetti zal je altijd kunnen krijgen, maar Bavet wordt meer dan dat”: nieuwe CEO Mike Thumas ziet het groots, in binnen én buitenland

‘Het lekkerste spaghettirestaurant in jouw buurt’, zo omschrijft Bavet zichzelf op haar website. In nauwelijks zeven jaar tijd groeide de keten uit tot een ware hotspot voor spaghettiliefhebbers in het hele land. Na die zeven magische jaren geeft oprichter Peter Van Praet (34) de scepter van zijn spaghetti-imperium door aan Mike Thumas (50) uit Bever. Wij spraken met de nieuwe CEO, over Belgische bolognesesaus, dessertjes, en zijn toekomstplannen binnen en buiten ons land.

6 februari