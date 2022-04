Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Opwijk Eindelijk: Opwijk viert na drie jaar onder een stralende hemel opnieuw carnaval

Redenen genoeg om te feesten in Opwijk. Niet alleen kan het carnavalsfeest sinds 2019 opnieuw doorgaan, tegelijk wordt de 22ste verjaardag van het feest gevierd. Twee keer elf, zoals de carnavalisten het noemen. Dankzij het mooie weer stond dan ook een massa volk opgesteld langs het parcours. Niet minder dan 27 startnummers waren er voor het groeiende carnavalsfeest, waaronder elf Opwijkse carnavalgroepen. De Opwijkse groepen werden aangevuld met verenigingen uit Aalst, het Waasland en Vilvoorde. Kleurrijk uitgedost, of spottend met de actualiteit. Zo werd zowel bij de groepen als de losse groepen gewerkt rond de sluiting van feestzaal ‘Sint-Pol’ of het sluiten van de Affligembrouwerij dat later dit jaar zal volgen. Spot, satire of dol amusement troef. De stoet trekt momenteel nog door de Opwijkse straten waarna er in het centrum nog tot 1 uur gefeest zal worden aan de drie pompiers aan het gemeentehuis. Om 22 uur zal prins Jerom ook de sleutel van de gemeente Opwijk opnieuw moeten overhandigen aan burgemeester Inez De Coninck (N-VA). Het sluitstuk volgt maandag met een Voil Jeanettenstoet waarbij de verschillende cafés in het centrum worden aangedaan.

