Drie gewonden bij vechtpartijen in centrum: “Mogelijk ook mes gebruikt”

De problemen begonnen in de vooravond. “In de omgeving van de kerk ontstond een eerste schermutseling tussen twee groepen hangjongeren”, vertelt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW. “Eén groep werd aangevallen door een andere groep, waarna iedereen uit elkaar stoof. Maar er volgde een tweede confrontatie op de Varkensmarkt en toen had de eerste groep blijkbaar versterking bij. Bij deze vechtpartij zouden betrokkenen snijwonden hebben opgelopen door het gebruik van een mes, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Een mes werd alleszins niet aangetroffen.”

Gekende hangjongeren

Drie personen liepen bij de vechtpartij zodanige verwondingen op dat ze afgevoerd dienden te worden naar het ziekenhuis. Maar daarbij stopte het niet, want een uurtje later ontstond er opnieuw een vechtpartij in het centrum. “Het gros van de aanwezigen werd geïdentificeerd en was ook al bekend bij onze mensen”, weet Scrayen. “Het gaat om hangjongeren uit Merchtem en omgeving die eerder al in aanraking kwamen met onze diensten. De oorzaak van de vechtpartijen deze avond is onduidelijk. Arrestaties gebeurden er niet. Onze voornaamste taak was vooral om beide groepen uit elkaar te houden.”