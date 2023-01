Distributiepunt voor namaakgoederen ontdekt in Merchtem: kledij van Nike tot Louis Vuitton in beslag genomen

Opdorp Nieuwe, grotere keuken voor Orangerie dankzij Midden­stand Opdorp Leeft (MOL): “Eetfestij­nen voor verenigin­gen mogelijk maken”

De Orangerie in Opdorp zal over afzienbare tijd over een nieuwe, én grotere keuken beschikken. Dat is te danken aan Middenstand Opdorp Leeft (MOL), die de keuken aankoopt. Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige verbouwingswerken die nodig zijn voor de installatie. Het moet een meerwaarde creëren voor het Opdorpse verenigingsleven.

