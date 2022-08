Diefstallen en verwaarlozing in Land van de Tuinkabouters, gemeente neemt maatregelen

MerchtemDe hobbytuinders van Land van de Tuinkabouters in Merchtem zijn er niet meer gerust in. De laatste maanden worden de volkstuintjes geteisterd door dieven. Geteelde vruchten verdwijnen er om de haverklap, soms zelfs wanneer ze nog niet rijp zijn. Wie achter de diefstallen zit is nog een raadsel. De gemeente belooft alvast beterschap. “Ook met de verwaarlozing van sommige percelen zijn we bezig”, luidt het.

Een tiental jaar lang verliep het bewerken van de volkstuintjes naast de gemeentelijke begraafplaats gemoedelijk, maar sinds een aantal maanden heerst er onrust in het Land van de Tuinkabouters. “Regelmatig gaan ze hier lopen met onze groentjes”, vertelt August Saerens (73), die één van de percelen huurt. “Al moeten ik zeggen dat de diefstallen geminderd lijken sinds we met ons verhaal naar buiten kwamen.” Aan de ingang van de volkstuintjes werden ook boodschappen geplaatst die waarschuwen voor camerabewaking en het verwittigen van de politie bij elke vastgestelde overtreding. “Die diefstallen vinden vooral plaats aan de percelen aan de ingang”, vervolgt Saerens. “Dan hoeven de daders niet te ver te gaan. Maar waarom ze ons bestelen? Geen idee. Misschien omdat de groenten duurder worden in de winkel?” En naast de diefstallen zitten de huurders nog met een ander probleem in hun maag. “Sommige percelen zijn hier compleet verwaarloosd”, gaat de zeventiger verder. “De grond staat vol distels en als de wind verkeerd zit wordt al het zaad naar onze percelen geblazen waardoor wij ook met distels zitten. Dat is uiteraard allemaal niet zo prettig.”

Camerabewaking

Bij het gemeentebestuur zijn ze op de hoogte over de problematieken. “Het fenomeen van de diefstallen is vrij recent”, weet eerste schepen Lien Casier (CD&V-plus). “De afgelopen tien jaar heeft zich nooit een dergelijk probleem voorgedaan. Maar voor we grote maatregelen treffen willen we nog even afwachten. Mogelijk verdwijnen de diefstallen even plots zoals ze zijn gekomen en dan heeft het geen zin om alles volledig af te sluiten en te gaan werken met toegangscodes. Maar blijven de diefstallen aanhouden dan is het plaatsen van een camera wel een mogelijkheid. Dat deden we ook op het nabijgelegen kerkhof tijdens een diefstallenplaag en dat resulteerde in de identificatie van de verdachte. Maar we hopen dat maatregelen niet nodig zullen zijn en de diefstallen snel stoppen want ik begrijp dat de mensen hier moedeloos van worden.”

Ook de verwaarlozing wordt opgevolgd. “Iemand van de administratie is bevoegd voor de volkstuintjes en kent ook alle huurders persoonlijk”, gaat Casier verder. “Maar we pakken alles op een menselijke manier aan. Zo is van sommige geweten dat het onderhouden minder is omdat er gesukkeld wordt met de gezondheid. In enkele gevallen moeten we dan ook begrip opbrengen voor de situatie. Maar we hebben alle eigenaars van percelen waar we zien dat er dit seizoen nog niets gebeurde begin augustus wel aangeschreven met de vraag om op z’n minst het onkruid weg te doen. Als we zien dat er geen beterschap is en er geen geldig excuus voor is, dan zal iemand van de zes personen op de wachtlijst de kans krijgen om het betrokken perceel te huren.”

