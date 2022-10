Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Opwijk Verkracht­te feestgan­ger vrouw voor fuifzaal? “Ze weet zelf niet meer wat er gebeurd is”

Een 27-jarige jongeman uit Opwijk riskeert 3 jaar cel voor het verkrachten van een jonge vrouw.. Volgens het parket had ze teveel gedronken en kreeg ze buiten haar medeweten vloeibare XTC toegediend. Of de jongeman haar die drug ook heeft toegediend, is niet duidelijk. Zelf ontkent de twintiger in ieder geval dat hij het slachtoffer zou gedrogeerd of verkracht hebben.

21 oktober