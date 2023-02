Caféruzie loopt uit de hand: “Vinger van vrouw bijna afgebeten”

Meise Florence (105) is oudste inwoner van Meise,

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week bezoeken we Florence Emmerechts in Meise. Deze kranige dame woont nog in eigen huis, dankzij haar familie. Ze verhuisde tijdens haar hele leven maar 260 meter, zo verknocht was ze aan de eigen boerderij.

8 februari