“Cafépraat die als waarheid wordt verkocht”: bestuur ontzet over Pano-reportage

MerchtemDe Pano-reportage van woensdagavond over bouwpromotoren en eventuele belangenvermenging veroorzaakt onrust in Merchtem. Voor inwoners onthulde de reportage geen grote geheimen, maar velen grijpen ze wel aan om hun ongenoegen over de ‘appartementisering’ te uiten. De LVB-schepenen zitten in de hoek waar klappen vallen. “Maar het gaat hier duidelijk over dossiers van vorige legislaturen”, zegt Lien Casier (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Wij voerden daar toen stevig oppositie tegen. Deze legislatuur werken we hard om komaf te maken met bepaalde zaken. Daar gaat LVB ook in mee, wat voor ons een voorwaarde was.”

De cijfers van Statbel liegen er niet om. Merchtem scoort zeer hoog in Vlaanderen op vlak van nieuwe appartementen. 164 in 2021, 85 het jaar voordien en in 2010 kwamen er 41 nieuwe appartementen bij. In 2018 ging het zelfs om 253 nieuwe appartementen. Zeker als je kijkt naar het aantal nieuwe appartementen per duizend inwoners blijft Merchtem bovendrijven. De reportage kreeg de titel ‘Bouwpromotor baas?’ en ging dus de banden tussen bouwpromotoren en schepencolleges na. In Merchtem ligt die situatie anders, met drie van de zes leden van het bestuur die zelf al dan niet rechtstreeks actief zijn in de immobiliën. “We zien hier in onze gemeente een wildgroei aan appartementen terwijl de schepenen zelf actief zijn in de immosector”, zegt oppositieraadslid Joris Verspecht (PRO Merchtem) in de reportage. Verspecht verzette zich eerder al hevig tegen de sloop van de charmante Villa Alice. “Een project waarbij Luc Asselman, man van Maggie De Block en vader van schepen Julie, betrokken is. Het ons-kent-onsverhaal blijft duren waarbij persoonlijk gewin voorrang krijgt op het algemeen belang. De mensen zijn dat beu.”

Schepen David De Valck zegt in reportage dat hij 23 appartementen liet bouwen in Merchtem. “Maar ik heb nooit buiten de lijntjes gekleurd én niemand van mijn collega’s heeft dat gedaan”, sprak hij. “Belangenvermenging bestaat niet. Dat is een fabeltje.” Ook schepen Steven Elpers zegt de voorbije tien jaar twee projecten gerealiseerd te hebben in de gemeente. “Ik sta niet boven de wet, maar ook niet onder de wet”, maakte hij duidelijk. “Het is bij wet niet verboden om aan vastgoedontwikkeling te doen in een gemeente waarvan je zelf in het bestuur zit.”

Onderzoek naar belangenvermenging

Het college wachtte de reportage alleszins niet af en nam de vlucht vooruit. “Er werd onze algemeen directeur om een interne integriteitsaudit gevraagd van het huidige en het vorige schepencollege”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Dit vanaf we op de hoogte waren van de reportage en van wat een bepaald gemeenteraadslid de wereld had ingestuurd. Deze audit handelde in het algemeen over de toepassing van de deontologische code en specifiek over mogelijke belangenvermenging door mandatarissen bij stedenbouwkundige dossiers. Eind augustus bleken er geen spectaculaire resultaten te zijn, al waren er wel enkele aandachtspunten. Het resultaat werd behandeld in de deontologische commissie van de gemeenteraad. Deze commissie moet nu een besluit vormen en eventueel een advies formuleren voor de gemeenteraad. Alleszins distantieer ik mij van alle cafépraat die als waarheid wordt verkocht op nationale televisie. Ik betreur ook dat bepaalde gemeenteraadsleden met klachten over mandatarissen liever naar de pers trekken dan naar de hiervoor bestaande organen.”

Verkeerd ruimtelijk beleid

Schepen Lien Casier, die als CD&V-er geen deel uitmaakt van de LVB-fractie (Lijst1785 bij de verkiezingen red.) en bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening, zegt dat Pano het had over zaken uit het verleden. “Het gebouw van David De Valck kwam er 20 jaar geleden”, zegt ze. “Dat van Steven was ook tijdens de vorige legislatuur. Alleszins hebben wij met CD&V altijd oppositie gevoerd tegen wat voor ons een verkeerd ruimtelijk beleid voor Merchtem was. Bij de coalitievorming hebben we dan ook duidelijk gesteld dat we werk wilden maken van ruimtelijke ordening op maat van ons dorp. Daar is geen discussie over geweest en LVB ging onmiddellijk akkoord.”

En volgens Casier zijn er heel wat stappen gezet. “Er kwam tijdens het eerste jaar van de legislatuur al een verordening om regels op te leggen aan wie appartementen wilde bouwen. Het ging dan over oppervlaktes en het aantal parkeerplaatsen. We zagen dat de druk onmiddellijk afnam. Maar zolang het wettelijk kader het toelaat kan je niet zomaar projecten weigeren om de appartementisering te stoppen. Het waren de toenmalige regels die de wildgroei aan grote appartementsgebouwen mogelijk maakten. Daarom werden Ruimtelijke Uitvoeringsplannen opgemaakt. Dit voorjaar werd het eerste deel van het RUP voor Merchtem-centrum goedgekeurd. In sommige straten zijn bijvoorbeeld geen appartementen meer mogelijk. Dit najaar komt het tweede deel naar de gemeenteraad. Zelf zijn we ook voorstander van RUPS voor andere delen of deelgemeenten van onze gemeente, maar dat zal pas voor volgende legislatuur zijn. Hier kruipt echt wel heel wat tijd in en de resultaten van al het harde werk zijn dan ook niet altijd direct zichtbaar.”

Deontologie

Toch stelt Casier zich ook vragen, niet in het minst over het verleden. “We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat we vonden dat het deontologisch niet kon wat Steven Elpers deed”, zegt. “Al is er wettelijk gezien niks fout. Zelf ben ik architecte, maar ik neem geen enkel project uit Merchtem aan. Toen het bureau waar ik regelmatig voor werk meedeed aan de wedstrijd om het nieuwe politiecommissariaat te ontwerpen ben ik ook uit de politieraad gestapt. Elke schijn van partijdigheid moet je proberen te vermijden. Bij het begin van de legislatuur werd ook mondeling afgesproken dat de burgemeester en schepenen zelf niet meer zouden gaan ontwikkelen. We wilden af van de perceptie van de immocratie. Maar in 2021 raakte bekend dat Steven Elpers dan toch een appartementsgebouw ging zetten. Daarover is binnen onze fractie stevig gediscussieerd geweest, maar we beslisten om niet alles op te blazen door één fout. Er was immers al heel veel goed werk verricht. Maar aangezien de mondelinge afspraak niet bindend genoeg bleek, is er eind 2021 beslist om hierover een document op te maken dat ook door Steven Elpers werd ondertekend. Er is bij het volledige college wel een bewustwording gekomen dat het echt wel anders moet. Het is dus jammer dat Pano focust op zaken uit het verleden want ik ga niet zeggen dat er vroeger niets verkeerd is gelopen. Daar steek ik mijn hand niet in het vuur. Maar zelf heb ik als schepen van Ruimtelijke Ordening nooit een druk gevoeld over het al dan niet toelaten van bepaalde projecten. We zijn echt wel een nieuwe weg ingeslagen.”

