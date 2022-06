Buurt verzet zich tegen waterzuiveringsstation naast Buggenhoutbos in Peizegem

Asse De Metinas trekt tot volgend jaar naar Kasteel Waalborre: “Pop-up opent in augustus de deuren”

Een maand na de verwoestende brand die restaurant De Metinas in Asse trof kunnen uitbaters Wendy Windey en Frederic Antonissen en hun team uitkijken naar een nieuwe uitdaging. In afwachting van een complete renovatie van hun pand aan de Markt hebben ze een nieuwe unieke locatie gevonden voor een pop-up: het kasteel in het Waalborrepark. “We schatten hier toch een jaar tot anderhalf jaar te blijven”, klinkt het.

28 juni