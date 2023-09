“Burgemeester en schepenen komen hier niet meer binnen”, populaire cafébaas ‘Bizon’ schildert gevel zwart bij wijze van stil protest

Vrije Basis­school Opstal neemt start met nieuwe directeur Piet: “Voeling met de kinderen en de klas wil ik niet verliezen”

De eerste schooldag is altijd wel wat spannend. Maar in de Vrije Basisschool Opstal in Buggenhout waren het niet alleen de kinderen die met kriebels in de buik zaten. Ook voor kersvers directeur van de school Piet Van Bossuyt (49) is het een heel nieuwe start. “Ik wil er zijn voor leerlingen, leerkrachten én ouders”, zegt hij aan het begin van zijn nieuwe carrière.