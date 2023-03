Bruid in elkaar geslagen tijdens huwelijksnacht: “Met bebloed trouwkleed naar politie”

De vrouw was in augustus van vorig jaar in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend. Na een stevig feest werd het koppel in de vroege uurtjes thuis afgezet. Door een grap van de getuigen konden konden ze de woning echter niet via de voordeur betreden. De kersverse bruidegom besloot ondertussen een sigaretje op te steken. Toen bleek dat geen van beiden vuur op zak had, ging hij meteen door het lint. “Hij diende haar een vuistslag in het gezicht toe en gaf erna nog een stamp”, aldus het parket. “Mevrouw is hierop — met bebloed trouwkleed — naar het commissariaat gegaan om klacht in te dienen.”