Bloedsporen nekken inbreker: 2 jaar cel

Op 16 november 2021 werd een raam van een woning in Puurs ingeslagen. Vervolgens ging de indringer er met een geringe buit vandoor. Eenzelfde verhaal in Merchtem, waar hij met een kleine som geld aan de haal kon gaan. “In beide gevallen werden er op en aan het raam bloedsporen aangetroffen, die -zo bleek uit onze databank- van A.S. waren”, aldus het parket bij de behandeling van het dossier. Gezien zijn volle strafregister werd 21 maanden cel gevorderd. “Ik ben nooit in die woningen geweest dus ik heb echt geen benul hoe mijn bloed daar komt”, bleef de man volhouden tegen de politie. Zijn advocaat wist echter beter. “Ik ga hier niet tegen het dossier in pleiten. Toch hoop ik dat een zware werkstraf nog mogelijk is. Dat lijkt me zinvoller dan hem weer in de cel te steken”, klonk het. De rechtbank had hier geen oren naar en gaf hem 2 jaar cel.