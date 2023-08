15de-eeuw­se donjon Torenhof opent de deuren op Open Monumenten­dag

Op 10 september is het Open Monumentendag. Overal in Vlaanderen kan je dan binnenkijken op unieke plekken. In Kobbegem gaan de deuren van de 15de eeuwse donjon het Torenhof open. Je mag de toren beklimmen en er is ook een wandeling die vertrekt in het dorpscentrum.