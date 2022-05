Bestuurder veroordeeld tot 1 jaar cel voor ongeval waarbij meisje (3) omkomt: “Hij negeerde bewust het rijverbod”

MerchtemDe 65-jarige J.W. is veroordeeld tot 1 jaar celstraf met uitstel, een geldboete en een levenslang rijverbod. De bestuurder was in augustus 2021 met te hoge snelheid tegen een kermisattractie in Merchtem gereden en reed vervolgens een driejarig meisje aan, dat om het leven kwam. Nu blijkt dat de man medisch ongeschikt was om te rijden en dat hij een eerder opgelegd rijverbod niet respecteerde. “Het ongeval had duidelijk vermeden kunnen worden”, zegt de advocaat van de nabestaanden.