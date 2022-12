Albert (69) neemt na 40 jaar afscheid van zijn krantenwinkel in Peizegem

MerchtemAlbert Van Hamme (69) neemt deze week afscheid van zijn geliefde krantenwinkel. Veertig jaar geleden begon hij Boekhandel Van Hamme in het centrum van Peizegem nadat hij eerst als bouwvakker aan de slag was. Maar nu is het welletjes geweest, vindt hij. Zijn opvolger Sahib Singh staat intussen klaar om de zaak te runnen.

In 1982 startte Van Hamme met zijn perszaak langs de Nieuwbaan in Peizegem. “Eigenlijk was ik bouwvakker van beroep”, legt hij uit. “Maar mijn baas ging failliet en ik kwam zonder werk te zitten. Wat moet je dan doen? Zelf ben afkomstig van Malderen, maar toen woonde ik al vijf jaar in Peizegem. Een krantenwinkel ontbrak nog in het dorp en zo nam ik de beslissing om met een krantenwinkel te beginnen. En in die periode mag je dat letterlijk nemen. Voornamelijk verkocht ik kranten, aangevuld met tijdschriften en tabaksproducten. Die verkoop van kranten en tijdschriften maakt nu nog maar een vierde uit van mijn activeiten.”

Van Hamme zag de stiel dan ook duchtig veranderen. “Enerzijds bestond de Lotto toen nog niet zo lang en doorheen de jaren kwamen die kansspelen samen met de kraslotjes erbij”, klinkt het. “Maar wat de activiteiten het meeste wijzigde is het feit dat kinderen en mensen niet meer schrijven en lezen zoals vroeger. Indertijd verkocht ik nog een heleboel schoolgerief, maar ook dat is gestopt aangezien de leerlingen nog amper schrijven. Papier en balpennen hoef ik dus niet meer aan te bieden. Vroeger verkocht ik ook snel dertig tot vijftig exemplaren van een nieuw stripverhaal. Denk maar aan Suske & Wiske, Urbanus die net begonnen was, Kiekeboe en Bakelandt. Nu zijn er dat nog maar enkele die ik verkoop en sommige reeksen bestaan zelfs niet meer. Veel van de tijdschriften van dertig jaar geleden bestaan ook niet meer.”

Vroege vogel

Het is uiteraard wel een beroep apart. “Elke dag sta ik om 5 uur op, zowel vroeger als nu, om vervolgens om 6 uur de deuren te openen”, knikt Van Hamme. “En ‘s avonds om 18.30 uur gaan ze weer dicht. Nu ik moet pensioen ga zal ik niet later opstaan. Zelfs op verlof ben ik om 5 uur al uit de veren. Het enige lastige daaraan is dat je pas om 8 uur kan ontbijten (lacht). Maar ik zal uitbater van een krantenwinkel nooit een moeilijk of zwaar beroep noemen. Ik heb het ook altijd heel graag gedaan. Het contact met de mensen is fantastisch en velen zijn intussen kameraden geworden. Al zijn er intussen ook wel al veel gestorven. Krantenlezers behoren tot een oudere doelgroep en die waren dus al ouder dan mij toen ik begon. Zij zijn er intussen niet meer. Maar met al de rest zal ik zeker nog contact houden dus hen zal ik niet volledig moeten missen.”

Ander aanbod

Officieel start Sahib Singh (37) uit Vilvoorde op 1 december als overnemer. “En ik ben blij voor de mensen van Peizegem dat de winkel dankzij hem kan blijven bestaan”, besluit Van Hamme. “Een krantenwinkel is belangrijk voor een dorp – vooral voor de sociale cohesie. Naast een krantenwinkel zal je hier ook nog een kruidenierszaak en een bakker hebben.”

Albert zal de komende dagen wel nog te zien zijn in de winkel om Singh bij te staan. “Maar ik zal ook het één en ander veranderen”, zegt hij. “Het afhalen van de pakjes moet vlotter gaan. Daarnaast zullen er wat tijdschriften verdwijnen en maak ik plaats voor voeding en drank. Ook babyvoeding en dierenvoeding zal ik verkopen. Er komen ook extra koelkasten voor de drank en ik zal ook een groter assortiment alcoholische dranken aanbieden. Voorlopig heb ik geen echte ervaring met een krantenwinkel, maar ik moet bekennen dat het altijd een voornemen is geweest om er zelf één te beginnen. Het heeft mij altijd gefascineerd. Niet alleen lees ik zelf graag, ik heb ook graag contact met mensen. Ik kijk er dus naar uit om een babbeltje te kunnen slaan en nieuwe mensen te leren kennen.” De winkel zal na de overname door het leven gaan als krantenwinkel D E S.

