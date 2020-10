Afscheid van huisarts Jan Vandevoorde (61): “Hij bracht het ultieme offer in de strijd tegen COVID-19”

“Over de doden niets dan goeds, maar je kan over Jan alleen maar goeds vertellen”, zegt Eddie De Block, ex-burgemeester en zelf ook dokter. Hij schrok zelf ook toen hij het nieuws maandagochtend van zijn zus Maggie vernam. “Hij was een hele joviale man met de nodige beroepsernst. Een toffe collega met wie het goed klikte. Hij is wel wat ouder dan ik, maar onze kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd. We zagen elkaar daardoor wel eens aan de schoolpoort, waar we een praatje sloegen. Jan was ook een gekende huisarts in onze gemeente. Hij stapte in de groepspraktijk van ‘Jan’ Kartounian waardoor één van de eerste groepspraktijken in ons land ontstond. En toen dokter Kartounian stopte als prof bij de VUB is Vandevoorde het vak huisartsengeneeskunde beginnen geven. Ik was toen al lang afgestudeerd, maar van jonge dokters die afstudeerden hoorde ik dat hij dat zeer goed deed. Dat verbaast mij ook helemaal niet. Een familieman die bovendien heel bekwaam en vriendelijk was.”