Actiecomité haalt slag thuis: geen appartementen aan de Reedijk, wel groene randparking

Inwoners van de Reedijk en Puursstraat stonden begin vorig jaar op hun achterste poten. Het bestuur stelde toen de voorlopige plannen van het RUP Merchtem Centrum voor. “Een RUP als dit is geen concreet bouwplan, maar geeft in grote lijnen aan wat in de toekomst nog kan en wat niet meer zal kunnen.” zei schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier toen over de plannen. “Op basis daarvan worden vergunningen al dan niet goedgekeurd. In de woonstraten zullen bijvoorbeeld enkel nog eengezinswoningen en dubbelwoonsten kunnen, rond pleinen of langs de handelsas moeten meergezinswoningen dan weer wel nog kunnen. We maken ook plaats voor bomen, groen en parken en tot slot hebben we aandacht voor veilige routes met nieuwe doorsteken voor voetgangers en fietsers.”

Groene randparking

En dat plan schoot dus in het verkeerde keelgat van de inwoners uit het centrum. Ze verenigden zich in het actiecomité ‘RUPperen Laarzen’ dat intussen al 350 personen telt. In de loop van vorig jaar werd plots ook een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van dertig appartementen, net dat waar de buurt voor vreesde. En het protest heeft z’n nut bewezen. In eerste instantie werden de voorwaarden uit het RUP gehaald en ging alles terug naar de provincie. Maar nu komt de gemeente met ander nieuws. “We kopen de bewuste grond van 25 are zelf aan voor 754.800 euro”, klinkt het. “We gaan het perceel omvormen tot een groende randparking. Zo behouden we een groene en open toegangsweg naar het centrum. En zo voorkomen we ook dat dit stuk grond wordt volgebouwd, aangezien er reeds een aanvraag werd ingediend voor de bouw van dertig appartementen. Minder bebouwing en meer groen helpt uiteraard wateroverlast te voorkomen. Vermits dit een signaalgebied is, zullen we voldoende aandacht besteden aan het creëren van waterbuffering.”

“Springen gat in de lucht”

Henk Willocx, woordvoerder van het actiecomité en bewoner van de Reedijk, is een blij man. Hij werd vier dagen na zijn trouw nog getroffen door wateroverlast waarbij verschillende van zijn kippen het leven lieten. “We zijn heel tevreden”, klinkt het. “Liever een groene parking met degelijke afwatering dan een locatie waar het water op natuurlijke wijze niet weg kan. Ons protest heeft dus duidelijk iets uitgehaald en de gemeente komt nu met een win-winsituatie. Elke partij haalt hier winst uit. Wij als bewoners, maar ook de middenstand en de horeca. Ook de eigenaar krijgt er een mooi bedrag voor. De gemeente heeft intussen aan het August de Boeckhuis al bewezen dat het prachtige groene parkings kan aanleggen. We kunnen met dit plan dan ook vrede nemen en we zijn dankbaar dat de gemeente naar jan met de pet heeft geluisterd.”

Waakhond

Maar Willocx wil ook waarschuwen. “Het actiecomité sterft hiermee geen stille dood”, zegt hij. “We blijven actief als waakhond en zullen alle projecten op gebied van bouwen en betonneren blijven opvolgen in functie van wateroverlast. Zeker richting Puursstraat bevinden zich nog percelen waar bouwprojecten mogelijk zijn. We blijven dus actief en zullen reageren wanneer er plannen voor appartementsgebouwen zijn die hier niet thuishoren.”

