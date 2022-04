600.000 euro voor restauratie van kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Noodt

De kerk in het centrum van Merchtem, sinds 1938 een beschermd monument. krijgt een grote beurt. De dakstructuur en de dakbedekking worden aangepakt, de glas-in-loodramen worden gerestaureerd en krijgen voorzetbeglazing, de elektrische bekabeling wordt vernieuwd en het interieur wordt geschilderd. Daarnaast krijgen de schilderijen in de kerk ook een restauratiebeurt. Voor de restauratie is een premie van 608.506,80 euro toegekend.

Het project werd goedgekeurd door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “De afgelopen decennia is de wachtlijst voor restauratiepremies steeds langer geworden”, zegt hij. “Door de regelgeving te wijzigen en in te zetten op standaardpremies die onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten financieren en die een beperkte administratieve actie vragen, vermijden we grote restauratiedossiers in de toekomt. Daarnaast wordt de historische wachtlijst afgebouwd. Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als cultureel en toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische en maatschappelijk meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, om te ondernemen, te bezoeken en van te genieten.”