27 plaatsen te weinig voor instappers: “Maar iedereen zal in Merchtem naar school kunnen gaan”

“Voor het eerst stoten we bij het centraal aanmeldingsregister voor instappende kleuters op een tekort aan beschikbare plaatsen voor het geboortejaar 2020”, laat de gemeente via een persbericht weten. “In totaal zijn er voor dat geboortejaar 169 plaatsen in de Merchtemse kleuterscholen, maar 91 daarvan worden al ingenomen door kinderen die een broer of zus op de school hebben of door kinderen van personeelsleden. En tegelijk worden we geconfronteerd met 196 aanmeldingen. In totaal zijn er dus 105 aanmeldingen zonder voorrangsgroep. Concreet gaat het om 23 kinderen uit Merchtem die niet naar hun eerste schoolkeuze kunnen.”

“Om het probleem te bespreken zijn we met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten en werd beslist om alsnog voor een oplossing te gaan”, gaat het verder. “Als we naar Ten Bos kijken, wordt er daar in overtal gegaan. Maar alleen al in hier in Peizegem gaan 23 van de 25 plaatsen naar broers en zussen van reeds schoolgaande kinderen. Deze hebben in het aanmeldingssysteem voorrang, net als de kinderen van personeelsleden op de school. Alle ouders die als eerste schoolkeuze Ten Bos hebben opgegeven dit jaar zullen daar terecht kunnen we de capaciteit daar uitzonderlijk verhogen.” Tot slot kunnen kunnen ook de elf plaatsen in De Plataan verder opgevuld worden met deze kinderen, indien de ouders deze school in hun keuzelijst hebben geselecteerd. “Twaalf kinderen gingen geen plaats hebben in een Merchtemse school, maar dit lossen we in samenspraak met de vijf scholen op ons grondgebied op. Zo zal elke Merchtemnaar school kunnen lopen in eigen gemeente.” Deze maand krijgen de ouders die zich aangemeld hebben hun bevestiging in welke school ze hun kind mogen gaan inschrijven. In de maand mei kan die officiële inschrijving ook volgen.