2,9 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Merchtem raakten jullie het meest in 2022: van de bejaarde die in goede gezondheid werd teruggevonden tot de man die met zijn organen zeven mensen redde

MerchtemNet geen 3 miljoen keer, zo vaak werd er afgelopen jaar op een artikel van Het Laatste Nieuws uit Merchtem geklikt. Wij brachten verhalen met een lach en een traan, jullie lazen ze massaal. Van de problemen met Zanzibar over een mooi verhaal over orgaandonatie tot problemen met Oekraïense vluchtelingen: wij maakten een Merchtems jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

We konden er niet om heen dit jaar: Zanzibar was afgelopen zomer hét gespreksonderwerp. Een inwoonster van Steenhuffel haalde eind juli haar gelijk bij de Raad van State: zomerbar Zanzibar moest de deuren sluiten. De gemeente, die een vergunning van 27 mei tot en met 3 september had verleend, liet Zanzibar vanaf 5 augustus toch opnieuw de deuren open. Maar enkele dagen later trok de Raad van State de vergunning opnieuw in. Einde verhaal voor Zanzibar dit jaar én wij waren erbij op die laatste openingsavond.

Oekraïnecrisis

Ook de oorlog in Oekraïne beheerste logischerwijs het nieuws, ook in Merchtem. Tegelijk hartverwarmend als hartverscheurend was het: 34 Oekraïense vluchtelingen werden begin maart door Kateryna Maksiutina en Wim Van de Genachte met de bus van Polen naar Merchtem gebracht. De beelden grepen iedereen naar de keel. Maar eind maart stak er een andere stem op, één vol verontwaardiging. Een Oekraïense vluchtelinge verliet zonder afscheid te nemen haar gastgezin in Merchtem. “Zonder aanleiding”, sprak de vrouw toen. “Terwijl wij ons goed hart toonden. Het is moeilijk te vatten.”

De vrouw waarschuwde dat het opvangen van de vluchtelingen niet allemaal rozengeur en maneschijn was, wat in Vlaanderen een debat op gang bracht. Het kabinet van Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, liet uiteindelijk weten dat er géén Oekraïeners via officiële weg bij gastgezinnen in Merchtem waren terechtgekomen. “En die officiële weg is er net om problemen te vermijden en om de situaties te kunnen opvolgen”, klonk het.

Goede afloop

Merchtem, en met uitbreiding heel Vlaanderen, hield ook even de adem in. Er kwam een verontrustend opsporingsbericht voor de 85-jarige Louis, bewoner van het woonzorgcentrum Martinas. De extreme hitte had zich gelukkig nog geen meester over ons land gemaakt toen Louis na enkele dagen gelukkig levend en wel werd teruggevonden. Commissaris Alain Remue noemde het toen al een wonder. De familie van Louis liet weten klacht te zullen indienen tegen het rusthuis. In de marge: het pleintje aan het woonzorgcentrum werd afgelopen jaar nog omgedoopt tot Jeanne Van Ginderachterpleintje.

En nog zo’n jammer verhaal met mooie afloop brachten we deze maand nog. De 13-jarige Arno Bécu probeerde zijn papa na een val van een ladder nog tevergeefs te reanimeren, maar de organen van Nico (47) konden uiteindelijk wel het leven van zeven mensen redden.

Ondernemers

En ondernemersverhalen worden duidelijk ook gesmaakt, niet in het minst als het over horeca gaat. Zo was er de opening van Aziatisch restaurant Sabaï in het centrum van Merchtem, brachten we het verhaal van hobbykweker Iris De Swert die grondwitloof inruilde voor saffraan en zagen we de robots van brasserie Buitenhof in actie.

Voor de hobby-ondernemers van de volkstuintjes Land van de Tuinkabouters in Merchtem was er dan weer minder plezier toen zij geconfronteerd blijven worden met diefstallen en verwaarlozing.

Politiek

Er bewoog ook het één en ander op politiek vlak. Een bom leek wel te ontploffen toen oppositiepartij PRO Merchtem een Pano-reportage kreeg die de linken tussen politici en projectontwikkelaars onderzocht. De uitspraken van de oppositie werden door de meerderheid weggezet als cafépraat. Ook een pamflet van de oppositiepartij zette in oktober kwaad bloed bij de meerderheid.

Maar ook met inwoners botste het soms. Zo ook in het dossier rond het waterzuiveringsstation. Het bestuur was blij dat het eindelijk werk kon maken van een waterzuiveringsstation in Peizegem, maar dat zagen buurtbewoners dan weer minder zitten.

Maar er was ook tevreden, zoals wanneer het bestuur aankondigde dat het kerkplein van Peizegem stevig onder handen zal worden genomen.

En als uitsmijter zetten we ook graag nog eens de Merchtemse steltenlopers in the picture, een reportage die ook duchtig werd gelezen.

