Zwalpend met 5 lege blikken Jupiler in auto: boete en 45 dagen rijverbod

Het was op 13 februari 2022 dat de agenten het zwalpende voertuig opmerkten. Nadat ze H.D. langs de kant hadden gezet, bleek al snel dat hij veel te veel had gedronken. Hij waggelde, was gedesoriënteerd en in zijn auto lagen 5 lege blikken Jupiler. “Maar hij heeft geen alcoholprobleem”, haastte zijn advocaat zich op de politierechtbank in Kortrijk. “Hij had nog altijd een blanco strafregister.” Aan een alcoholslot ontsnapte hij op die manier maar aan de boete van 800 euro niet.