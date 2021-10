Zus van verongelukte Nicolas (28): “Maak niet dezelfde fout als mijn broer, wees voorzichtig in het verkeer”

Rekkem/KortrijkDe familie van Nicolas Dumortier, die woensdagnacht stierf op de E403 in Roeselare, is opgelucht dat hun zoon en broer niet heeft geleden bij het ongeval . “Maar de pijn is er niet minder om”, zegt zus Stefanie. De komende dagen zijn er afscheidsmomenten voor Nicolas, na de uitvaart spreken zijn vrienden af in zijn stamcafé.

Zus Stefanie plaatste op haar Facebookprofiel een waardige tekst over de rollercoaster waarin de familie is beland na het dramatische ongeval. “Net als z’n vele vrienden blijven ook wij achter met veel vragen, wat het rouwen nog lastiger maakt. Net zoals Nicolas graag in de belangstelling stond, is het met z’n overlijden net zo. (…) Ik vermoed dat hij in slaap gevallen is achter het stuur en rechtsomkeert heeft gemaakt toen hij wakker schoot en merkte dat hij een afrit had gemist. Een hele domme, roekeloze beslissing, waarna hij vermoedelijk wat verder opnieuw in slaap is gevallen. Zijn nieuwe auto waar hij zo trots op was, reed verder op automatische piloot. Op het punt waar de snelweg van 3 naar 2 rijvakken verandert, reed hij tegen de vrachtwagen.”

Rekenen op Nicolas

De familie is zwaar aangeslagen door wat er is gebeurd. “Maar het stemt ons gerust dat hij niet geleden heeft”, schrijft zus Stefanie nog. De vrouw, die over enkele weken bevalt van de baby waarvan haar broer dooppeter zou worden, heeft ook een boodschap voor de honderden vrienden van Nicolas. “Aan iedereen die rouwt, zoek steun en wees lief voor elkaar. Maak aub niet dezelfde fout zoals Nicolas heeft gedaan en wees voorzichtig in het verkeer.” Ook bij voetbalclub Aalbeke Sport is de verslagenheid groot. “We verloren een vriend van de club, een vriend van iedereen”, klinkt het. “Nicolas was gekend en geliefd in ons Uilennest. Hij was er ook supporter, partner. Alles waar hij kon bij zijn of kon steunen, daar kon je rekenen op Nicolas.” De club hield vrijdagavond een minuut stilte voor de aftrap van de reserven tegen zijn oude club Rekkem Sport. Zaterdag gebeurt hetzelfde in Oostrozebeke, als het eerste elftal van de club daar voetbalt. Volgende week zaterdag is er dan een ultiem eerbetoon in Aalbeke, voor de start van de wedstrijd tegen SV-Ingelmunster.

Stil afscheid

De familie laat nog weten dat er enkele stille afscheidsmomenten zijn voor Nicolas, in het uitvaartcentrum Commeyne langs de Meensesteenweg in Roeselare, op zaterdag, maandag en dinsdag van 15 tot 18 uur. “Rouwberichten kunnen op de website van de uitvaartondernemer of op de Facebookpagina van Nicolas geplaatst worden”, zegt zijn zus. Na de uitvaartplechtigheid van volgende week vrijdag spreken de vrienden van Nicolas om 15 uur af in zijn stamcafé, De Balthazar in Kortrijk.