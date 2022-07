Zondag zomerwandeling in natuurgebied Bramier

Ieper Oldtimer­trac­tor breekt in twee na ongeval: bestuurder zwaarge­wond

Op de Noorderring in Ieper is donderdagnamiddag omstreeks 18 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een oldtimertractor werd achteraan aangereden en brak in twee stukken. De bestuurder is met zware verwondingen maar niet in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

21 juli