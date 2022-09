Zoektocht naar vermiste Denise (90) loopt goed af: levend en wel teruggevonden in Frankrijk

Kortrijk Belgian Cats zaterdag in winkelcen­trum K voor fandag, zondag uitwuifwed­strijd in sportcam­pus Lange Munte

De Belgian Cats speelsters zakken op zaterdag 3 september naar winkelcentrum K in Kortrijk af. Waar er om 14 uur een spelersvoorstelling van het nationale vrouwenbasketteam is, gehost door Linde Merckpoel. Gevolgd door een meet & greet met de fans. Er zijn ook nevenactiviteiten zoals een photobooth, fanshop en shooting contest. Het einde van de fandag is rond 17 uur voorzien. En op zondag 4 september is er een oefenwedstrijd in sportcampus Lange Munte.

