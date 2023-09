Zoek de 15 verborgen kunstwerkjes in de binnenstad

Zin in de ultieme kick? JCI Me­nen-Wevelgem organi­seert voor tweede keer de Outdoor Karting LAR

Karten in een unieke setting tussen de zeecontainers in Rekkem? Het kan zomaar op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober. JCI Menen-Wevelgem organiseert dan voor de tweede keer de Outdoor Karting L.A.R. op het gelijknamige bedrijventerrein in de Meense deelgemeente.