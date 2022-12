Zes maanden met uitstel voor muilezel “Kreeg berichtje van mijn dochter dat haar gsm in de wasmachine had gezeten en ze geld nodig had”

“Ik kreeg ineens een berichtje via WhatsApp van mijn dochter via een ander nummer”, vertelde een slachtoffer tegen de rechter. “Haar gsm was in de wasmachine terecht gekomen en ze moest dringend een bedrag storten. Dat ik heb ik toen dadelijk gedaan. Binnen het half uur kwam een tweede vraag tot betaling, toen begon had ik door dat er iets niet klopte. Via via kreeg ik mijn dochter op haar werk aan de telefoon, ze zei me dat ze helemaal niets had gestuurd.” Het slachtoffer had ondertussen 2.700 euro overgeschreven. Bij een ander slachtoffer ging het om 5.000 euro. Dat geld kwam terecht op de rekening van J. V. (24) uit Menen. Ze kwam zelf niet opdagen in de rechtbank. “Ze gaf toe dat ze haar bankkaart aan iemand had gegeven die haar had gecontacteerd via Snapchat”, zegt het Openbaar Ministerie. “Daar had ze nooit iets voor gekregen en voelt zich zelf slachtoffer in deze zaak en is niet bereid de slachtoffers te vergoeden.” De rechter veroordeelde haar omdat ze de fraude mee heeft mogelijk gemaakt. Naast de celstraf moet ze ook 800 euro boete betalen. Aan de slachtoffers moet ze in totaal 7.700 euro schadevergoeding betalen.