Zes maanden cel voor jongeman na inbraak in zwembad in Menen

Op 28 oktober 2021 drong Adiel H. het zwembadcomplex binnen. Hij probeerde de brasserie te bereiken door het toegangsklavier uit de muur te trekken. Een deur raakte ook beschadigd. Ondanks zijn jonge leeftijd is H. geen onbekende voor het gerecht. Hij liep in het verleden al een voorwaardelijke straf en een werkstraf op maar op veel medewerking om die straffen uit te voeren kan justitie niet rekenen. “Ik heb geen gsm meer waarop iemand me kan bereiken en sukkel met mijn gezondheid”, aldus H. “Ik was dronken maar had niet de bedoeling in het zwembad in te breken. Als ik gedronken heb, verlies ik precies de controle. Ik kan niet op familie rekenen en moet het sinds mijn zestiende alleen zien te rooien.”