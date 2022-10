Zaterdag Battle van de Jeugdbewegingen in Park Ter Walle en Brouwerspark

In onze regio kwamen vrijdagmorgen zo’n 3.000 leden en 500 leidinggevenden van jeugdbewegingen samen op de Grote Markt in Kortrijk. Ook in Menen gaat de Dag van de Jeugdbeweging niet zomaar voorbij. Schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit) trok ook een hele dag zijn uniform van de Chiro aan. “In Menen staan wekelijks 180 vrijwilligers klaar om meer dan 1.000 kinderen en jongeren een toffe namiddag te bieden in één van onze 10 Meense jeugdbewegingen”, zegt schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele. “Zaterdag houden we onze traditionele ‘Battle van de Jeugdbewegingen in Park Ter Walle en in het Brouwerspark. Aan de hand van tal van activiteiten wordt gestreden voor de titel van Jeugdbeweging van het jaar. Als oud-chiroleider zal ik me ook smijten in enkele activiteiten.”