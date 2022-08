Zaakvoerder kan zelf droogkast blussen bij bedrijf … dat reinigingen na branden doet

“Toen ik arriveerde aan de loods kreeg ik plots de elektrische poort niet open”, vertelt zaakvoerder Jos Geldhof. “Ik dacht dat er misschien een stroompanne was. Maar toen ik binnen ging via een andere ingang, rook ik meteen dat er iets aan het branden was. In een apart deel van de loods waar onder andere de droogkasten staan, was brand uitgebroken. Eén droogkast stond in brand. Ik heb niet getwijfeld en heb de brandweer gebeld en kon meteen erna zelf het vuur grotendeels blussen.” Toen de brandweer arriveerde namen zij de bluswerken over. “Daarna was het vooral ventileren van de loods van zo’n 1.500 vierkante meter”, zegt brandweerofficier Sebastien Lefebvre.