Yves (44) redt man in scootmobiel uit de Leie: “Bril en smartphone in het water kwijtgespeeld, maar een mensenleven is zoveel belangrijker”

Kortrijk/Waregem/Wevelgem/Nokere Uitbater shishabar na 48 uren vrijgela­ten in onderzoek naar cocaïnehan­del

11 juni De 41-jarige uitbater van een shishabar in Wevelgem is vrijdag na een verblijf van 48 uren in de cel door de raadkamer in Kortrijk vrijgelaten. Hij was precies op de dag van de heropening van de bar opgepakt op verdenking van cocaïnehandel. “Maar hij is volstrekt onschuldig”, aldus zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke.