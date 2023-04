WS Lauwe doet volop mee voor de titel: “Onze kern is niet te groot, er mag niet veel meer gebeuren”

Kleinzoon verwittigt brandweer nadat hij rookmel­ders in woning grootou­ders hoort

In de Kardinaal Cardijnlaan in Menen is donderdagnamiddag een woningbrand net op tijd in de kiem gesmoord. Het was de kleinzoon van de bewoners die alarm sloeg. Hij hoorde de rookmelder toen hij toevallig voorbij fietste.