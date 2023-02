Word ‘digimaat’ en help familie en vrienden op weg met hun smartphone

Heb je zin om aan de slag te gaan als digimaat? Dan kan je terecht op één van de infoavonden. De eerste infoavond gaat maandag 27 februari door in Het Applauws in Lauwe, dinsdag 28 februari in het Dorpshuis in Rekkem, woensdag 1 maart in de bib in Menen, donderdag 2 maart in de bib in Wervik en vrijdag 3 maart in LDC De Spie in Geluwe. Alle infoavonden starten om 19.30 uur.